رغم فوز النصر .. الاتحاد يغتال حلم كريستيانو رونالدو ويتوج بلقب الدوري للمرة التاسعة

الاتحاد يفوز على الفيحاء بثلاثية دون رد، ويتوج ببطولة دوري روشن 2022-23

توج نادي الاتحاد ببطولة دوري روشن السعودي 2022-2023، بعد الانتصار على الفيحاء بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 29 "قبل الأخيرة".

الاتحاد رفع رصيده إلى 69 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 30 نقطة بالمركز الثاني عشر، ليدخل دوامة الهبوط.

وبذلك يتأهل الاتحاد إلى بطولة كأس العالم للأندية 2023، بصفته بطلًا لبطولة دوري روشن للمحترفين 2022-2023، ليغتال حلم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر.

مباراة الفيحاء والاتحاد

تقدم المدافع أحمد شراحيلي بالهدف الأول بالدقيقة الثالثة من زمن المباراة، بعد ركلة ثابتة أرسلها زميله البرازيلي إيجور كورونادو، ليضعها المدافع في المرمى بقدمه.

وأضاف رومارينيو الهدف الثاني للاتحاد بالدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بعد ركلة حرة أرسلها أيضًا كورونادو على رأس المهاجم البرازيلي الذي ترجمها في شباك الفيحاء.

رومارينيو سجل الهدف الثاني له والثالث للاتحاد بالدقيقة 86 من عمر المباراة، بعد جملة فنية رائعة مع المغربي عبد الرزاق حمد الله.

مباراة الاتفاق والنصر

وتعادل نادي النصر أمام نظيره الاتفاق بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد، في مباراة مثيرة بالجولة 29 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

تقدم الفرنسي يوسف نياكاتي بالهدف الأول للاتفاق بالدقيقة 43 من عمر المباراة، بعد عرضية أرضية رائعة من سعيد المولد، أرسلها من الجهة اليمنى، ليسددها مهاجم النواخذة في المرمى.

وتعادل لويز جوستافو بهدف للنصر بالدقيقة 65 من عمر المباراة، بعد تمريرة من عبد الرحمن غريب، ليسددها لاعب الوسط البرازيلي قوية في مرمى الاتفاق.

وسجل لويز جوستافو هدف آخر للنصر بالدقيقة 80، ولكن حكم المباراة رفض احتسابه بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو "VAR".