رغم فوز السعودية .. إصابة الفرج تخطف الأضواء في الإعلام الأرجنتيني

الاهتمام بإصابة الفرج في الأرجنتين أكبر من فوز السعودية على أيسلندا

اهتم الإعلام الأرجنتيني بانتصار المنتخب السعودي على نظيره الأيسلندي بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، ولكن الاهتمام الأكبر كان على الإصابة التي تعرض لها سلمان الفرج قائد الأخضر.

وشهدت المباراة تعرض سلمان الفرج قائد ولاعب وسط منتحب السعودية لإصابة في الكتف، تسببت في خروجه في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول خلال ودية أيسلندا.

ونستعرض أبرز ما تناولته الصحف الأرجنتينية عن فوز السعودية وإصابة الفرج..

النسخة الأرجنتينية من شبكة "ESPN": "السعودية تفوز على أيسلندا، ولكن الخبر الأهم هو إصابة قائد الفريق سلمان الفرج وخروجه من المباراة بعد إصابة سيئة".

برنامج "سبورتس سنتر" الأرجنتيني: "إنذار في السعودية، كابتن المنتخب السعودي منافس الأرجنتين، يتعرض للإصابة في الكتف ويضطر للخروج من مباراة ودية ضد أيسلندا".

صحيفة "TYCSports" الأرجنتينية: "قلق في السعودية، منافس المنتخب الأرجنتيني في أول ظهور له في قطر 2022، بعد إصابة سلمان الفرج لاعب الوسط في مباراة ودية أمام أيسلندا".

موقع "eldestapeweb" الأرجنتيني: "أصيب أحد أبرز لاعبي السعودية، ووجوده في كأس العالم 2022 أصبح موضع شك، وهناك ناقوس خطر لدى العرب بسبب تلك الإصابة التي علم بها المدرب ليونيل ساكالوني المدير الفني للأرجنتين".

وألقى موقع "tudn" الضوء على الإصابة التي تعرض لها سلمان الفرج، حيث أكد على أنه سيخضع للفحوصات الطبية لمعرفة موقفه من المشاركة في كأس العالم 2022.

وعنونت صحيفة "UNO" الأرجنتينية: "فازت السعودية في مباراة ودية لكن قائدها أصيب"، حيث أكدت في تقريرها على أن هناك قلق في السعودية بسبب هذه الإصابة.