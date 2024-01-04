رغم فشل الهلال والسخرية منه .. الشباب يُقدم عرضًا مغريًا لنجم هجوم نابولي

الشباب يسعى لدعم صفوفه في يناير

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حاول الهلال الصيف الماضي إقناع أوريليو دي لاورينتيس رئيس نابولي بالتخلي عن أحد نجوم الفريق لكنه فشل في ذلك بل وتعرض للسخرية من جانب رجل صناعة السينما الإيطالي، ولكن هذا لم يمنع الشباب من استهداف لاعب جديد من بطل إيطاليا.

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الهلال تقدم بعرض كبير لضم فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي لكن الرئيس سخر من قيمته وأكد أن 200 مليون يورو لا تكفي لشراء قدم واحدة من المهاجم النيجيري، الذي جدد عقده مؤخرًا مع الفريق.

هذا الأمر لم يمنع الشباب من تكرار المحاولة مع الرئيس المثير للجدل، حيث تقدم بعرض قيمته 12 مليون يورو لضم الإيطالي ماتيو بوليتانو، وذلك حسبما كشفت عنه صحيفة توتو سبورت الإيطالية.

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الصحيفة أوضحت أن الفريق السعودي قدم للاعب إنتر السابق راتبًا ضخمًا قدره 7 ملايين يورو سنويًا، علمًا أن عقده ينتهي صيف 2025 مع نابولي.

يُشار إلى أن صاحب الـ30 عامًا لعب 24 مباراة مع البارتينوبي هذا الموسم في جميع البطولات سجل خلالها 6 أهداف وصنع 5.

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