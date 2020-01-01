رغم غياب ميسي.. كومان: نريد استمرار برشلونة هكذا!

لهذا السبب لم يلعب جريزمان..

أعرب رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، عن رضاه على الأداء الذي ظهر به فريقه في مباراة دينامو كييف، مؤكدًا على أنها الصورة التي يطمح دائمًا في أن يظهر عليها العملاق الكتالوني.

ورغم غياب ليونيل ميسي للراحة، إلا أن البرسا وبعناصر أغلبها من البدلاء تمكن من سحق النادي الأوكراني برباعية في دوري أبطال أوروبا، ليضمن ورقة العبور إلى ثمن النهائي بصورة رسمية.

رباعية البرسا كان لمارتن برايثوايت هدفان منها، إلى جانب هدف للبديل أنطوان جريزمان وهدف آخر كان من نصيب أحدث الصفقات سيرجينيو ديست.

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كومان راضٍ للغاية، وقال للصحافة بعد المباراة "حققنا الهدف وتأهلنا إلى دور الـ16، وكانت الصورة إيجابية للغاية، لقد أظهرنا الكثير من الطاقة في الملعب مع وجود نقص في الفاعلية بالشوط الأول".

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وتابع "في الشوط الثاني سيطرنا وقدمنا مباراة جيدة والنتيجة هي أننا سعداء! لقد أحببت الأداء الجماعي، لقد عملوا الجميع بجد. الصورة المقدمة اليوم هي ما نريد أن تظهر دائمًا، كل اللاعبين كانوا جائعين وكلهم ظهروا بصورة جيدة والنتيجة جيدة".

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أما عن أسباب مشاركة جريزمان كبديل وليس كأساسي، فأجاب "إنه أحد اللاعبين الذين لعبوا كل شيء تقريبًا ولذلك لم يبدأ، لقد لعب أيضًا مع منتخب فرنسا، شارك معنا اليوم لنصف ساعة بسبب مشاكل جسدية".

وشهدت المباراة مشاركة المدافع مينجويزا كبديل للمصاب جيرارد بيكيه، وحوله قال المدرب الهولندي "يمكن أن يستمر معنا، لقد أظهر ذلك اليوم".

وأتم "يجب عليه أن يعمل بجد، لقد تدرب معنا خمسة أو ستة أسابيع وأعطانا انطباعًا جيدًا، قدم مردودًا يؤكد أنه يمكنه المنافسة على هذا المركز".

الجدير بالذكر أن برشلونة بدأ في البحث عن مدافع بديل لبيكيه ليضمه في الميركاتو الشتوي المقبل، وسط أنباء عن حدوث اتفاق مع شكودران موستافي مدافع آرسنال.