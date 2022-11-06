رغم غياب اسمه .. قميص هالاند يُباع في مزاد مقابل 20 ألف يورو!

قميص قديم ارتداه هالاند مع منتخب النرويج تم بيعه في مزاد علني مقابل مبلغ خيالي.

تم بيع قميص ارتداه النرويجي إرلينج هالاند في عام 2017 خلال مباراة تأهيلية إلى بطولة يورو تحت 19 عامًا في مزاد علني بقيمة اقتربت من 20 ألف يورو.

المهاجم النرويجي، الذي أصبح واحدًا من بين أفضل المهاجمين في العالم، كان إنتاجه غزيرًا بالفعل على الصعيد التهديفي في فئة الشباب.

هالاند أعلن عن نفسه بشكل لا يُنسى في مايو 2019، عندما سجله تسعة أهداف في مرمى منتخب هندوراس خلال كأس العالم تحت 20 عامًا، في فوز منتخب النرويج بنتيجة 12-0.

هالاند حصل على الحذاء الذهبي كهداف لمونديال الشباب بفضل أهدافه في تلك المباراة، لكن حتى قبلها فإنه كان يسجل الأهداف بشكل منتظم.

وبالعودة إلى عام 2017، قبل عام من أن يصبح هداف التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2018 تحت 19 عامًا، قدم هالاند أداءً رائعًا خلال التصفيات.

ورغم عدم تأهل النرويج إلى البطولة، إلا أن موقع "سبورت بايبل" الإنجليزي، أكد أن قميص هالاند الذي ارتداه في التصفيات تم بيعه بقيمة اقتربت من 20 ألف يورو.

ورغم عدم وجود اسم هالاند على القميص الذي يحمل الرقم 19، إلا أنه جاء مع شهادة توثيق من مؤسسة باريس سان جيرمان تؤكد استخدامه من قبل النرويجي، وذكر التقرير أن الإيطالي الراحل مينو رايولا وكيل أعمال هالاند السابق تبرع بهذا القميص لأعمال خيرية.