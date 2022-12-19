رغم غيابها عن النهائي .. إنجلترا حاضرة في جوائز كأس العالم!

الأسود الثلاثة خرجوا من ربع النهائي

رغم خروجه من ربع نهائي المسابقة، ولكن المنتخب الإنجليزي كان حاضراً في حفل جوائز كأس العالم عقب النهائي المثير بين فرنسا والأرجنتين.

التانجو حقق اللقب على حساب الديوك بفضل ليونيل ميسي الذي تحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة، بينما فاز كيليان مبابي بلقب الهداف، وإيميليانو مارتينيز بالقفاز الذهبي، وإنزو فيرنانديز كأحسن لاعب شاب.

المنتخب الإنجليزي كان حاضراً في حفل الجوائز بعد أن تحصل على جائزة اللعب النظيف في بطولة قطر 2022 كونه الأقل تعرضاً للبطاقات الملونة.

وتعرض الفريق طوال مشواره الذي انتهى في ربع النهائي على يد فرنسا لبطاقة صفراء وحيدة كانت من نصيب هاري ماجواير بنفس المباراة.

الإعلام الإنجليزي تناول الجائزة بشكل ساخر، وبعضهم من أشار إلى عنف الأرجنتين التي جمعت 17 بطاقة صفراء في مشوارها نحو اللقب العالمي.