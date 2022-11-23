رغم عدم شراء الحقوق .. كوريا الشمالية تنقل مباريات كأس العالم

كل شيء ممكن في العاصمة بيونج يانج

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الصور التي تظهر قيام دولة كوريا الشمالية بإذاعة بطولة كأس العالم قطر 2022.

البطولة انطلقت يوم الأحد الماضي بخسارة البلد المنظم بثنائية نظيفة من الإكوادور، وقامت كوريا بنقلها رغم عدم حصولها على حقوق البث الخاصة بالمسابقة.

وتداول العديد من المستخدمين على موقع "تويتر" بعض الصور من قناة "Korea Central TV" وهي تعرض المباراة عن طريق القرصنة.

ومثلما يحدث في قنوات البث المباشر غير الرسمية المقرصنة على الإنترنت، قامت القناة الكورية بتعتيم شعار القناة الأصلية في الزاوية اليسرى من الشاشة.

وشوهدت بعض الصور من مباريات أخرى بالمونديال، كان أبرزها فوز إنجلترا على إيران 6/2 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

يذكر أن قناة "KCTV" يتم بثها من العاصمة بيونج يانج، وتسيطر عليها برامج الدعايا والإعلان عن المنتجات المختلفة.