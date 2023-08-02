رغم عدم رحيله .. نجم النصر يظهر في كوبا ليبرتادوريس!

لم يرحل نجم النصر حتى الآن عن صفوفه

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يستعد فريق نادي النصر لانطلاق الموسم الجديد 2023-2024، وذلك بالمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، بانضمام جميع لاعبيه.

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وظهر النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز خلال مباراة فريقه السابق ريفر بليت أمام إنترناسيونال البرازيلي، في بطولة كأس ليبرتادوريس، لمساندته.

بيتي مارتينيز مازال لاعبًا للنصر، ولم يتم الاستغناء عن خدماته بشكل نهائي، حيث يواصل حاليًا عمليات التأهيل بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ومن المحتل أن يتم الإعلان قريبًا عن رحيل مارتينيز، بناءً على التقرير الفني من جانب الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو.

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وتعاقد النصر مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والعاجي سيكو فوفانا، والسنغالي ساديو ماني، بجانب البرازيلي أليكس تيليس.

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