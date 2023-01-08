رغم صدمة فرنسا .. زيدان يرفض الولايات المتحدة ويرد على عرض البرازيل

تجديد عقد ديشان مع منتخب فرنسا أجل رغبة زيدان في تولي تدريب "الديوك".

جاء قرار الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بتجديد عقد ديدييه ديشان على رأس القيادة الفنية للمنتخب الأول ليصدم زين الدين زيدان، الذي كان يتطلع إلى شغل هذا المنصب.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تواصلت عدد من الاتحادات الوطنية مع زيدان على أمل إقناعه بتدريب منتخبات بلادها، بما في ذلك البرازيل والولايات المتحدة.

ويمكن للنسخة المكسيكية من "جول.كوم" تأكيد أن زيدان رفض بشكل قاطع تدريب منتخب الولايات المتحدة.

العرض الذي تم تقديمه من الولايات المتحدة إلى زيدان كان جذابًا، شخصيًا ورياضيًا، مع قدر كبير من المزايا الاقتصادية، على أمل أن يوافق "زيزو" على المهمة من أجل قيادة الفريق خلال منافسات كأس العالم 2026.

أما بالنسبة إلى عرض البرازيل، فإن صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت أن زيدان ليس حريصًا على تولي قيادة منتخب غير فرنسا، كما أنه لا يحب قيادة منتخب لا يتحدث لغته.

وسيكون زيدان مضطرًا الآن إلى انتظار رحيل ديشان عن منتخب فرنسا لتحقيق حلمه بتدريب "الديوك"، مع حقيقة أن العقد الجديد بين الاتحاد الفرنسي وديشان يمتد حتى 2026.