رغم سعادته في ميلان .. ريال مدريد يفكر في استعادة براهيم دياز

ريال مدريد يرغب في استعادة براهيم دياز من ميلان، رغم سعادة اللاعب مع "الروسونيري".

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني بالفعل مرحلة التخطيط لموسم 2023-24، مع تحديد اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم، واللاعبين الراحلين عن النادي.

مجلة "Madridista Real" الإسبانية أكدت أن أحد الأمور التي يفكر فيها ريال مدريد بالنسبة للموسم المقبل تتعلق بمستقبل براهيم دياز لاعب النادي الملكي المعار إلى ميلان الإيطالي.

المجلة في تقريرها أكدت أن براهيم دياز سعيد جدًا في ميلان، والنادي الإيطالي سعيد للغاية بمستواه منذ انضمامه إلى الفريق.

لكن في المقابل، أشارت المجلة إلى أن دياز يحلم بالنجاح مع ريال مدريد، ومع تفكير النادي الملكي بشأن مستقبل اللاعب، فإن ريال مدريد قرر تقييم وضع دياز بنهاية الموسم الحالي، قبل اتخاذ القرار النهائي إما باستعادته أو بيعه إلى "الروسونيري".

يذكر أن دياز انضم إلى ميلان في صيف 2021 على سبيل الإعارة لمدة موسمين، وتجاوز حاجز المائة مباراة بقميص "الروسونيري" وتمكن من تسجيل 15 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة.