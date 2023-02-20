رغم روعته .. "أسيست" سالم الدوسري "العالمي" أمام شباب الأهلي يعرضه للانتقادات!

سالم الدوسري صنع هدف الهلال الثالث في اللقاء، لكنه لم ينقذه من الانتقادات التي تلاحقه مؤخرًا بشكل عام في مختلف المباريات

لقطة جمالية رائعة شهدتها مواجهة الهلال السعودي أمام شباب الأهلي الإماراتي، كان بطلها سالم الدوسري، الذي صنع الهدف الثالث لفريقه في المباراة، لكن لا يتفق الجميع على جماليتها.

الزعيم تأهل أمس الإثنين، لربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز أمام الفريق الإماراتي بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد الجنوب في مدينة الوكرة القطرية.

صنع التورنيدو الهدف الثالث لفريقه بطريقة مميزة، بعدما استقبل عرضية من الجهة اليمنى من المالي موسى ماريجا، حولها بكعب القدم للخلف لزميله الأرجنتيني لوسيانو فييتو، ليسكن الكرة الشباك بنجاح.

"أسيست سالم" هذه العبارة تصدر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب المباراة، حملت إشادات الجماهير الهلالية بتمريرة الدوسري، لكن اختلف المحللون حولها في برنامج "مجلس قناة الكاس".

بعض المحللين رأوا أن الدوسري تعامل باستهتار مع الكرة، في وقت كان بإمكانه أن يوقفها ثم يسدد في الشباك، ليضمن الهدف أفضل من المخاطرة وتمريرها للاعب خلفه لا يراه، موضحين أن إحراز الهدف أنقذه من تمريرة سيئة تضاف لمستواه السيئ في اللقاء، من وجهة نظرهم.

يذكر أن ثلاثية الزعيم في اللقاء سجلها النيجيري أوديون إيجالو، الكوري الجنوبي جانج هيون سو وفييتو، فيما أحرز السوري عمر خربين هدف شباب الأهلي الوحيد.