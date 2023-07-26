"رغم رفض مبابي .. نجوم NBA تمنوا الانضمام إلى الهلال!"

أحمد رفعت
20230725_Mbappe2(C)Getty images
كيليان مبابيالهلالانتقالاتدوري روشن السعودي

مكاسب الهلال من رفض مبابي!

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رفض النجم الفرنسي كيليان مبابي الانتقال إلى نادي الهلال، وفقًا لما تم تداوله في عدد من الصحف خلال الساعات الماضية، ولكن هناك مكاسبًا من مفاوضاته من جانب الزعيم!

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الهلال كان يبحث عن التعاقد مع اسم كبير، لتعويض فشل صفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكنه لم ينجح حتى الآن، بعدما رفض مبابي ارتداء قميص الزعيم.

وعلق الإعلامي الرياضي عبد العزيز الهدلق عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، على مفاوضات الهلال مع مبابي، وأكد على أن الإعلام العالمي اهتز بتلك المفاوضات.

وجاء نص ما كتبه الهدلق: "مجرد ظهور أنباء عن مفاوضات الهلال للنجم الفرنسي مبابي، اهتز الإعلام العالمي، ووصلت الارتدادات إلى نجوم NBA الأمريكي، الذين غردوا عن الهلال وتمنوا مرافقة مبابي إلى الهلال".

وأضاف: "إذا كان هذا الحدث الرياضي قد هز العالم، واللاعب لم يحضر ولم يرتد القميص الأزرق، ماذا لو وافق وأصبح ضمن كتيبة سالم وسلمان؟".

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53682 الأصوات