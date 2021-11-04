رغم رفض عائلته .. تشافي يتدخل شخصياً لإتمام انتقاله إلى برشلونة

الغموض هو سيد الموقف، ربما يكون ذلك هو الحقيقة الوحيدة، على الآن على الأقل في قضية تشافي هيرنانديز وتدريبه لنادي برشلونة الإسباني.

تشافي، المدير الفني لنادي السد القطري، يعد المرشح الأوحد في قائمة نادي برشلونة لتولي تدريب الفريق خلفًا للهولندي رونالد كومان.

وتوجه وفد من برشلونة صباح الأربعاء إلى الدوحة، برئاسة رافا يوستي نائب رئيس النادي وماتيو أليماني مدير كرة القدم، للتفاوض مع السد لترك تشافي.

إلا أن المفاوضات بين الطرفين، والتي بدأت مساء الأربعاء، بعد مباراة السد والدحيل في قمة الجولة التاسعة من الدوري القطري لم تسفر عن جديد.

المباراة شهدت عددًا من اللقطات التي تبدو وداعية بين تشافي ولاعبي السد، وعدد أيضًا من لاعبي نادي الدحيل.

قناة "الكاس" القطرية نشرت كواليس بعد قمة الدوري القطري، ومقاطع فيديو من نفق غرف الملابس.

وظهر عاصم مادبو نجم نادي الدحيل يتحدث مع تشافي، وسأله عن رحيله إلى برشلونة، ليرد الإسباني: "لا أعلم".

وخلال برنامج "المجلس" أكد الصحفيون أن عائلة تشافي ترغب في الاستمرار في قطر، وأنها تحب الحياة في الدوحة.

وأن تشافي يحب قطر ويدافع عنها بإيمان وقناعة، وهو ما حدث في أكثر من مرة سابقة.





صديقي مادبو لاعب منتخبنا الوطني ونادي الدحيل ، سأل تشافي يوم أمس بعد المباراة في ممر اللاعبين: هل سترحل لبرشلونة؟

تشافي رد عليه: لا أعلم @khalidjassem74 @madibo96 pic.twitter.com/w2jd2piZnz — محمد الكعبي (@Qatari) November 4, 2021

تشافي كشف بعد المباراة أنه توصل بالفعل إلى اتفاق كامل مع برشلونة، وأن الأمر الآن بين الناديين. لمزيد من التفاصيل.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن تشافي سيعقد اجتماعًا يوم الخميس، مع الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، رئيس نادي السد، في محاولة لإقناعه بتركه يرحل إلى برشلونة.

ويبدو أن عدم وجود جوان لابورتا رئيس برشلونة في قيادة وفد "البلوجرانا" الذي يتواجد في قطر قد عقد الأمور قليلًا.

رئيس السد كان يرغب في أن يكون عرض برشلونة رسميًا وأن يكون لابورتا في قيادته.