رغم رغبته بالبقاء في دورتموند .. ثغرة واحدة تسمح للنصر بضم رويس

النجم الألماني عبر عن رغبته بتجديد عقده، ولكن!

أعلن ماركو رويس يوم أمس رغبته الواضحة بالبقاء مع بوروسيا دورتموند، لكن الصحافة الألمانية مازالت تؤكد رغم ذلك أن إمكانية رحيله واردة للغاية.

صاحب الـ33 عامًا يُعد أحد أهداف النصر السعودي، وقد ارتبط النادي به بجدية خلال يناير الماضي بعد تعاقده مع كريستيانو رونالدو، لكن الصفقة لم تتم في النهاية.

رويس مرتبط مع فريقه الألماني بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري وحتى الآن لم يُجدد، وقد سُئل عقب مواجهة لايبزيج عن رغبته بشأن مستقبله، فأجاب "أود بالطبع البقاء في دورتموند".

ورغم تلك الرغبة الواضحة لدى اللاعب إلا أن هناك ثغرة كبيرة يستطيع النصر المرور خلالها والتعاقد معه، وهي رغبة دورتموند بتقليص راتب رويس للنصف، حيث يعرض عليه حاليًا تجديد عقده لموسم واحد مقابل حصوله على 6 ملايين يورو سنويًا بدلًا من الـ12 التي كان يتقاضاها بموجب عقده القديم.

الصحافة الألمانية ترى أن الأمر كله متوقف على مدى قبول رويس بهذا التقليص الهائل لراتبه خاصة في حال تلقيه عرضًا ضخمًا من الدوري السعودي.

يُشار إلى أن رويس سجل هدف دورتموند الأول أمام لايبزيج مساء أمس في المباراة التي انتهت بفوز الأول 2-1، وقد أصبح بذلك ثاني الهدافين التاريخيين للنادي برصيد 159 هدفًا، بجانب مايكل زورك صاحب نفس الرصيد، ولا يفصله عن آدي برايسلر في الصدارة سوى 18 هدفًا.