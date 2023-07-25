رغم رحيله بصورة سيئة .. كريستيانو رونالدو لا يزال حاضرًا في قلب نجم مانشستر يونايتد!

نجم مانشستر يونايتد يختار رونالدو لأهم هدف بحياته!

واصل ماركوس راشفورد، نجم فريق مانشستر يونايتد مدحه للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رغم أزمة نجم النصر السعودي الأخيرة مع النادي الإنجليزي ورحيله بشكل سيئ.

وشارك نجم مانشستر يونايتد في برنامج جاري نيفيل، "the overlap” وهو عبارة عن مجموعة من الأسئلة.

وتم سؤال راشفورد إذا حصل على ضربة جزاء في الثانية الأخيرة من حياته فمن يختار ليسددها؟ فأجاب بدون تردد: " كريستيانو رونالدو %"

ولعب الثنائي معًا في مانشستر يونايتد قبل أزمة النجم البرتغالي ورحيله إلى النصر السعودي، وقال راشفورد سابقًا عن تجربة اللعب مع رونالدو: "لقد كانت تجربة لا تصدق اللعب معه، إنه أحد قدوتي وشخص كنت أتطلع إليه دائمًا أتمنى له كل التوفيق ونريد أن نشكره على الأشياء التي قام بها لمانشستر يونايتد".

وأصبح راشفورد، أحد نجوم مانشستر يونايتد منذ رحيل رونالدو، وساعد النادي على العودة لمنصات التتويج للمرة الأولى منذ عام 2017، بعدما توجوا بلقب بطولة كأس كاراباو، وجدد عقده مؤخرًا مع الفريق حتى عام 2028.