رغم وجوده في دوري يلو يتساوى مع الاتحاد .. الأهلي يفلت من اختبار وزارة الرياضة الصعب

الاتحاد والأهلي في الكفة ذاتها، والهلال الوحيد المتفوق بين الكبار

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خطوة مهمة من وزارة الرياضة السعودية تنتظرها الأندية منذ بداية الموسم، خاصةً قبل كل سوق انتقالات، بهدف دعم خزينتها، لمواجهة التحديات التي تنتظرها.

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الوزارة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل أعلنت اليوم الإثنين، نتائج تقييم الحوكمة للربع الثالث من الموسم الرياضي الجاري، والتي شهدت وجود اثنين من الكبار ضمن الفئة الأولى.

الفئة الأولى ضمت الهلال والشباب رفقة الاتفاق، ليحصل كل منهم على سبعة ملايين ريال.

في المقابل، جاء النصر ضمن الفئة الثانية، التي ستحصل على خمسة ملايين و750 ألف ريال من الوزارة.

أما الفئة الثالثة، فشهدت وجود ثنائي جدة الاتحاد والأهلي؛ الذي ينشط في دوري يلو للدرجة الأولى، إذ ستدعم وزارة الرياضة خزينة كل منهما بخمسة ملايين ريال.

جدير بالذكر أن الأهلي، الذي ينشط بدوري يلو حاليًا، سيعود بين الكبار في الموسم المقبل، في ظل حسمه للصعود لدوري المحترفين رسميًا، قبل نهاية الموسم بأربع جولات.

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