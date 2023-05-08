رغم وجوده في دوري يلو يتساوى مع الاتحاد .. الأهلي يفلت من اختبار وزارة الرياضة الصعب

خطوة مهمة من وزارة الرياضة السعودية تنتظرها الأندية منذ بداية الموسم، خاصةً قبل كل سوق انتقالات، بهدف دعم خزينتها، لمواجهة التحديات التي تنتظرها.
لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد
الوزارة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل أعلنت اليوم الإثنين، نتائج تقييم الحوكمة للربع الثالث من الموسم الرياضي الجاري، والتي شهدت وجود اثنين من الكبار ضمن الفئة الأولى.
الفئة الأولى ضمت الهلال والشباب رفقة الاتفاق، ليحصل كل منهم على سبعة ملايين ريال.
في المقابل، جاء النصر ضمن الفئة الثانية، التي ستحصل على خمسة ملايين و750 ألف ريال من الوزارة.
أما الفئة الثالثة، فشهدت وجود ثنائي جدة الاتحاد والأهلي؛ الذي ينشط في دوري يلو للدرجة الأولى، إذ ستدعم وزارة الرياضة خزينة كل منهما بخمسة ملايين ريال.
جدير بالذكر أن الأهلي، الذي ينشط بدوري يلو حاليًا، سيعود بين الكبار في الموسم المقبل، في ظل حسمه للصعود لدوري المحترفين رسميًا، قبل نهاية الموسم بأربع جولات.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- الصورة الأشهر واحتفال يدمر المفاصل .. لقطات لا تنسى من ديربي ميلانو الأوروبي
- ثلاثة فشلة ومتصدر .. التضحية المحلية تختصر الطريق نحو دوري أبطال أوروبا!
- "كيف وافق رونالدو على هذا؟" .. ميسي يعترض على الأوضاع في دوري روشن!
- "اخرج من نادينا فورًا" .. جمهور يونايتد يهاجم دي خيا بعد خطأ مباراة وست هام
- استغل وجوده في دوري يلو وانقض على إرثه .. الشباب يجرد الأهلي من لقبه التاريخي