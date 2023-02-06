رغم خيانته وبعد 17 يومًا في الحبس .. زوجة ألفيش: لن أتركه في أسوأ لحظاته

جوانا سانز ترفض ترك زوجها دانييل ألفيش!

أخيرًا بعد 17 يومًا من حبس دانييل ألفيش بتهمة الاعتداء على سيدة في مرحاض إحدى الملاهي الليلة في برشلونة زارته زوجته جوانا سانز في سجنه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن سانز ظهرت في السجن الذي يبقى فيه ألفيش يوم الأحد والتقيت به لبعض الوقت.

وقالت سانز للصحافة التي انتظرتها خارج وحدة السجن حيث زارت زوجها: "لن أتركه وحده في أسوأ لحظة في حياته".

وكان ألفيش قد قبض عليه دون كفالة لحين محاكمته في القضية التي أثارت الكثير من الجدل في الأيام الماضية، حيث يؤكد اللاعب أنه لم يرتكب الواقعة.

جدير بالذكر أن سانز كانت قد طلبت زيارة ألفيش من قبل في مكالمة هاتفية معه بحسب ما ذكرت الصحيفة، لكنه كان قد رفض ذلك.