رغم خيانته ليوفنتوس .. أليجري يدعم توتنهام كونتي بصفقتين بارزتين

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي إتمام التعاقد مع الجناح السويسري ديان كولوشيفسكي ومتوسط الميدان رودريجو بيتانكور من صفوف يوفنتوس.

ويعد اللاعب السويسري بمثابة تعزيز جديد لصفوف توتنهام بعدما فشل النادي اللندني في التعاقد مع آداما تراوري الذي خطفه برشلونة في آخر اللحظات، كما أنّ بيتانكور سيكون خيارًا مميزًا مع اقتراب ديلي آلي من الرحيل.

ليكون ضمن بذلك أنطونيو كونتي تعزيز صفوفه ببعض اللاعبين من اليوفي، علي الرغم من اعتباره كخائن لنادي السيدة العجوز بتدريبه لإنتر.

متوسط ميدان لحل الأزمة

👏 Buena suerte, Rodrigo Bentancur! The Uruguayan midfielder leaves Juventus to join @spursofficial after four and a half years in Turin. — JuventusFC (@juventusfcen) January 31, 2022

انضم متوسط الميدان الأوروجواياني إلى صفوف توتنهام بصفقة بلغ قيمتها 19 مليون يورو، تتدفع على مدى 3 سنوات، مع وجود 6 ملايين يورو كإضافات.

ويعاني فريق توتنهام مؤخرًا من نقص في جودة لاعبي منتصف الملعب، باستثناء اللاعب الدنماركي بيير-إيميل هويبيرج، إذ لم يقدم أي لاعب ما يشفع له بالتواجد في التشكيلة الأساسية.

لذلك فالتعاقد مع بنتانكور يعد حلًا للأزمة الراهنة، كما أن التعاقد معه بشرائه بشكل كامل يعطي انطباعًا عن أهمية تلك الصفقة في الوقت الحالي وعلى المدى الطويل.

تعويض سريع لمركز الجناح

✍️ We are delighted to announce the signing of Dejan Kulusevski from Juventus, subject to international clearance and a work permit.



Welcome to Tottenham, Dejan! 🇸🇪 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 31, 2022

ربطت التقارير مؤخرًا نادي توتنهام بلاعب وولفرهامبتون آداما تراوري قبل أن يستطيع برشلونة الحصول على خدمات اللاعب.

ويعد ديان كولوشيفسكي كمعوض لفشل تلك الصفقة، رغم اختلافه في الخصائص عن آداما.

الجناح السويسري انضم للنادي العاصمي على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرًا مع أحقية الشراء لنادي السبيرز.

سيحصل البيانكونيري على 3 ملايين يورو هذا الموسم، و7ملايين يورو في الموسم المقبل، مع وجود بند بإلزامية الشراء بحوالي 35 مليون يورو.

وأعلن توتنهام عن وصول كولوشيفسكي ببيان جاء فيه:

"يسعدنا أن نعلن عن توقيع ديان كولوشيفسكي من يوفنتوس، في انتظار البطاقة الدولية وتصريح العمل".

"لاعب الوسط المهاجم ينضم إلينا على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرًا مع خيار الشراء".

طموح مشروع

المعروف عن أنطونيو كونتي أنه مدرب يحب النجاح أينما ارتحل، فالمدرب الإيطالي حقق نجاحات عدة مع مختلف الفرق التي تولاها.

ويطمح كونتي أن يصعد بتوتنهام إلى المربع الذهبي في بطولة الدوري الإنجليزي حتى يستطيع المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم خصوصًا بعد خروج الفريق من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم.

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