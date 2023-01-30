رغم خسارة نقطتين في صراع اللقب .. أنشيلوتي: أحب هذا التعادل!

أنشيلوتي يرى أن ريال مدريد كان يستحق الخروج بنقاط الفوز على حساب ريال سوسييداد.

اتسع الفارق بين ريال مدريد وبرشلونة في صراع المنافسة على لقب الدوري الإسباني لموسم 2022-23 إلى خمس نقاط لصالح النادي الكتالوني، ورغم ذلك يرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي أن فريقه يسير على الطريق الصحيح.

ريال مدريد تعادل سلبيًا على ملعب "سانتياجو برنابيو" أمام ريال سوسييداد في الجولة 19 من الدوري الإسباني، لينتهي النصف الأول من الموسم بتفوق برشلونة حيث يتصدر "البلوجرانا" الترتيب برصيد 47 نقطة، مقابل 42 نقطة لصالح فريق العاصمة الإسبانية.

ورغم التعادل السلبي، إلا أن أنشيلوتي يرى أن فريقه قدم مباراة جيدة للغاية، وأن اللاعبين أظهروا الكثير من التحسن خاصة فيما يتعلق بصناعة الفرص.

أنشيلوتي قال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي ما بعد المباراة: "لقد لعبنا بشكل جيد للغاية، وكنا نستحق الفوز، الفريق يتحسن ويتطور".

وأضاف: "لقد قدمنا أداءً جيدًا سواء بالكرة أو بدونها، لقد كانت مباراة مثالية لم ينقصها سوى التهديف، وكنا قريبين".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته قائلًا: "هذا التعادل يجعلني أشعر بالرضا، لأن الفريق لعب بشكل جيد للغاية، لقد كانت واحدة من أفضل المباريات، لقد كنا ملتزمين بكل الطرق".