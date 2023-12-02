فيديو | رغم خسارة الديربي .. لاعب النصر يستجيب بروح رياضية لـ"طلب غريب" من مشجع هلالي

"احترام جماهير الخصم" مبدأ طبقه لاعب النصر رغم خسارة فريقه..

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لم تمنع الهزيمة في الديربي أمام الهلال علي لاجامي؛ مدافع النصر، من التحلي بالروح الرياضية تجاه أحد مشجعي الزعيم، الذي توجه له بطلب خاص عقب نهاية المباراة.

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الديربي خسره العالمي بثلاثية نظيفة، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الدرة"، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، في لقاء قدم به دفاع النصر وحارسه نواف العقيدي أداءً متواضعًا.

وأثناء خروج اللاعبين من الملعب عقب نهاية المباراة، طلب أحد المتشحين بوشاح الهلال في المدرجات قميص لاجامي الخاص رغم أنه من لاعبي الخصم.

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لكن مدافع النصر استجاب لطلب المشجع وتوجه له خصيصًا في المدرجات، لإهدائه إياه، وسط سعادة كبيرة من الهلالي، بحسب فيديو نشرته قناة "SSC" الناقلة للدوري.

يذكر أن الهزيمة جمدت رصيد رفاق لاجامي عند 34 نقطة محتلين وصافة جدول الترتيب، مع ابتعادهم عن الصدارة التي ينفرد بها الهلال بسبع نقاط.

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