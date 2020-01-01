رغم خسارة آرسنال.. جوارديولا لا يفكر في الموسم المقبل

بيب جوارديولا يفكر في التتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم

رغم الخسارة أمام مانشستر سيتي والخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي، يرفض بيب جوارديولا ترك هذا الموسم والتركيز على الموسم المقبل كما يقال.

وكانت عقوبة إيقاف مانشستر سيتي عامين عن المشاركات الأوروبية قد ألغيت، حيث ستقتصر العقوبة على الغرامة المالية فقط بعد المخالفات التي ارتكبها النادي فيما يخص التعاقدات.

ولذلك، بدأ الحديث عن التوقعات بخصوص الموسم المقبل والصفقات التي ينوي مانشستر سيتي إجراءها خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

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ولكن رغم ذلك، فإن بيب جوارديولا يرفض التفكير في الموسم المقبل قبل أن ينتهي دوري أبطال أوروبا الذي ينافس فيه مانشستر سيتي هذا الموسم.

وقال جوارديولا في تصريحات للموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي عقب الخسارة من آرسنال بلهجة واضحة وصريحة: "لا أفكر في الموسم المقبل"

وأضاف: "كان لدينا لقبان للمنافسة عليهما حتى نهاية الموسم، خسرنا منهم واحدًا ولدينا بطولة أخرى وبمجرد أن ننتهي، سنفكر في ما يتعين علينا القيام به للفريق في الميركاتو وفي الموسم المقبل"

وتابع: "ما فعله هؤلاء اللاعبون أمر لا يصدق، لكننا خسرنا نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، عليك أن تلعب 90 دقيقة، لكننا لعبنا 45 دقيقة فقط"

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يذكر أن مانشستر سيتي ينتظر مباراة الإياب لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بعد أن فاز عليه ذهابًا قبل التوقف في سانتياجو برنابيو بهدفين مقابل هدف واحد.