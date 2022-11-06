رغم حفل وداع مباراة ألميريا .. بيكيه لم يعتزل كرة القدم بعد!

اعتزال بيكيه للعب ليس نهائيًا بعد، رغم حفل الوداع الكبير الذي أقامه برشلونة لمدافعه بعد مباراة ألميريا على "كامب نو".

أعلن جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني بصورة مفاجئة يوم الخميس الماضي اعتزال كرة القدم، وهو ما مثل صدمة حقيقية لعالم كرة القدم ككل.

المدافع أكد في بيان اعتزاله أن مباراة برشلونة وألميريا، التي أقيمت مساء السبت 5 نوفمبر، لحساب الجولة 13 من الدوري الإسباني ستكون الأخيرة له على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

لكن، وعلى الرغم من حفل الوداع الكبير الذي أقامه برشلونة لمدافعه قبل وبعد مباراة ألميريا، إلا أنها لن تكون آخر مباريات بيكيه بألوان "البلوجرانا".

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن المدافع سوف يسافر مع بقية زملائه في برشلونة إلى بامبلونا لمواجهة أوساسونا يوم الثلاثاء، بالنظر إلى النقص العددي في الفريق.

التقرير أشار إلى أن اعتزال بيكيه سوف يصبح قائمًا بداية من يوم 31 ديسمبر 2022.

وبالنظر إلى أن مباراته الأخيرة في "كامب نو" كانت أمام ألميريا، فهذا يعني أن بيكيه لن يواجه إسبانيول في نهاية العام، عندما يستضيف برشلونة جاره اللدود بعد كأس العالم 2022.