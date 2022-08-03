رغم حرمانه من القيد .. الهلال يسعى لخطف مهاجم روما

هل ينجح الهلال في ضم المهاجم الأوزبكي؟

يسعى نادي الهلال لتدعيم خط هجومه عن طريق ضم المهاجم الأوزبكي إلدور شوموردوف؛ مهاجم فريق روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ما هي تفاصيل مفاوضات الهلال لضم مهاجم روما؟

أكدت صحيفة "Il Tempo" الإيطالية، على أن مسؤولًا من نادي الهلال السعودي، قام بالاجتماع مع وكيل اللاعب الأوزبكي إلدور شوموردوف، من أجل ضمه خلال الصيف الجاري.

الصحيفة أكدت على أن شوموردوف لن يستمر مع نادي روما الموسم المقبل، ويبحث عن الرحيل خلال الصيف الجاري، وسط اهتمام نادي الهلال.

ومن المرجح أن يتم بيع عقد الأرجنتيني لوسيانو فييتو خلال الصيف الجاري، حال التعاقد مع المهاجم الأوزبكي، ليحل بدلًا منه في قائمة المحترفين التي تضم 8 لاعبين حاليًا.

الهلال ممنوع من قيد لاعبين جدد

وكان مركز التحكيم الرياضي قد أعلن في وقت سابق، عن حرمان نادي الهلال من قيد لاعبين جدد في فترتين، بسبب قضية محمد كنو لاعب وسط الفريق.

الهلال قاد بتجديد التعاقد مع كنو، بعد أن قام اللاعب بالتوقيع على عقد انتقاله إلى نادي النصر، بعد دخوله الفترة الحرة في عقده.

وتسعى إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، للحصول على حقوقه في التدابير الوقتية والتحفظية في قضية كنو، لكي يتمكن من قيد لاعبين جدد في صيف 2022.