رغم حديث رامون دياز .. شكوك حول مشاركة جانج هيون سو في نهائي آسيا

اختتم الهلال يوم أمس تدريباته استعدادًا لمواجهة أوراوا ريد دياموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا مساء اليوم السبت على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.
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ورغم مشاركة المدافع جانج هيون سو في التدريبات بعد حصوله على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للنادي، وتأكيد المدرب رامون دياز على جاهزيته لخوض اللقاء، إلا أن الشكوك مازالت تُحيط بقدرة اللاعب على اللعب مساء اليوم.
اللاعب الكوري الجنوبي كان قد تعرض لإصابة خلال المواجهة الأخيرة مع الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وقد خضع لعدة فحوصات طبية أظهرت أن الإصابة مجرد كدمة بسيطة.
صحيفة الرياضية السعودية أشارت إلى أن هيون سو سيخضع لاختبار أخير اليوم السبت سيتحدد على ضوء نتائجه موقف اللاعب من خوض اللقاء من عدمه.
يُشار إلى أن غياب هيون سو يعني أن الهلال سيلعب بـ3 أجانب فقط في النهائي، حيث يشترط الاتحاد الآسيوي وجود لاعب من داخل القارة بين الأجانب الـ4 المشاركين في أي مباراة من دوري الأبطال.
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