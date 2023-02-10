رغم تشكيك أنشيلوتي .. إشارة قوية من بنزيما وميليتاو على حضورهما ضد الهلال

الهلال يُواجه ريال مدريد في نهائي مونديال الأندية

يُواصل ريال مدريد استعداداته لمواجهة الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية 2022 المقامة حاليًا في المغرب.

الفريق العاصمي وصل المغرب دون لاعبيه كريم بنزيما وإيدير ميلياتو بعد تعرضهما للإصابة خلال مواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني، وقد نجح الريال في تخطي الأهلي المصري بنتيجة 4-1 في نصف النهائي.

الثنائي وصل الرباط يوم أمس الخميس، وقد شكك المدرب كارلو أنشيلوتي في قدرتهما على مواجهة الهلال بالقول "لا أعلم إن كانا سيلعبان أم لا، كل شيء سيتحدد بعد التدريب اليوم الجمعة".

ميليتاو وبنزيما أعطيا إشارة قوية على حضورهما أمام الهلال يوم غدٍ السبت وذك بتواجدهما في التدريب الذي أقيم اليوم الجمعة وظهورهما بصورة جيدة جدًا.

يُشار إلى أن الهلال كان قد تخطى فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي بنتيجة 3-1، وسيلتقي الأهلي مع فلامنجو في مباراة تحديد المركز الثالث يوم غدٍ.