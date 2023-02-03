رغم تسديد قيمة انتقال كورونادو .. الاتحاد يطعن ضد شرط الشارقة الجزائي!

الاتحاد يطعن على قرار فيفا ضده بشأن كورونادو

تحركت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي للطعن في محكمة التحكيم الرياضية الدولية "كاس"، ضد قرار حصول نادي الشارقة الإماراتي على الشرط الجزائي في عقد البرازيلي إيجور كورونادو لاعب وسط الفريق.

وكان عقد الاتحاد مع الشارقة ينص على أن الأخير من حقه الحصول على شرط جزائي، قيمته مليون يورو عن كل شهر تأخير، في تسديد دفعات انتقال كورونادو إلى الاتحاد.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن نادي الاتحاد سدد الدفعة الأولى، وتأخر في تسديد الدفعتين المتبقيتين في موعديهما، وبعد تسديدهما طالب الشارقة بالحصول على الشرط الجزائي.

ولجأ نادي الشارقة إلى لجان الاتحاد الدولي "فيفا" القضائية، من أجل الحصول على الشرط الجزائي بعد تأخر نادي الاتحاد، ليتم اتخاذ قرارًا لصالح النادي الإماراتي.

الاتحاد تعاقد مع كورونادو خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021 لمدة عامين، مع خيار بالتمديد لعام آخر مقابل 10 مليون يورو، ولكن مسؤولي العميد لم يمددوا عقده، ليدخل الفترة الحرة بداية من 31 يناير الماضي، بعدما رفض العميد تفعيل هذا البند.