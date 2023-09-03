رغم ترك كانسيلو بشكل مجاني .. استياء في برشلونة من مانشستر سيتي!

النادي الكتالوني غير سعيد من التعامل مع مانشستر سيتي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود استياء داخل نادي برشلونة من طريقة تعامل نظيره مانشستر سيتي معه خلال فترة الانتقالات الأخيرة وما قبلها.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن برشلونة لا يرى أن مانشستر سيتي كان متعاونًا بما فيه الكفاية خلال فترات الانتقالات الأخيرة، بالرغم من ترك جواو كانسيلو بشكل مجاني.

ويرى الفريق أن النادي الإنجليزي لم يكن يريد أن يترك لهم جواو كانسيلو في يناير الماضي بالرغم من أن برشلونة لم يكن منافسًا في دوري أبطال أوروبا بحلول الشتاء.

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وأكدت الصحيفة أن استياء برشلونة يأتي أيضًا بسبب محاولات كتيبة بيب جوارديولا الحصول على خدمات الشباب أليخاندرو بالدي ولامين يامال، بالإضافة إلى تعقيد صفقة برناردو سيلفا.

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في الوقت نفسه أشارت تقارير أخرى أن مانشستر سيتي هو من طلب من برشلونة ترك إريك جارسيا لنظيره جيرونا التابع لمجموعة "سيتي جروب" على سبيل الإعارة للموافقة على انتقال جواو كانسيلو هذا الصيف.