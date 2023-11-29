رغم تربص بايرن ميونخ.. نجم برشلونة لن يرحل!

النادي الكتالوني حريص عليه..

مع الاهتمام الذي تؤكده الصحافة الألمانية من قبل بايرن ميونخ بضم مدافع برشلونة رونالد أراوخو، يأتي الرد الحاسم من النادي واللاعب.

مجموعة من الصحف الألمانية والإسبانية على حد سواء، تحدثت خلال الأيام الماضية عن رغبة المدرب توماس توخيل في الحصول على خدمات الأوروجوياني الدولي.

هذه المصادر أفادت بأن أراوخو هو الاسم المفضل بالنسبة لتوخيل لدعم كتيبة خط دفاع البافاري، الذي ينافس على كل الألقاب محليًا وقاريًا.

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لكن صحيفة "سبورت" أكدت أن هذه الرغبة من طرف بايرن ميونخ، لأن رحيل أراوخو عن برشلونة "في حكم المستحيل" على حد تعبير الصحيفة الكتالونية.

لا اللاعب ولا النادي يطرحان الآن أصلًا فكرة الرحيل، في ظل ارتياح الطرفين للبقاء، رغم وجود مشاكل اقتصادية تدفع برشلونة لبيع بعض نجومه.