رغم تأكيد غيابه.. كروس يعود لقائمة ريال مدريد أمام ليفربول قبل انطلاق المباراة بساعات

جول العربي
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Toni Kroos Carlo Ancelotti Real Madrid 2022-23Getty Images
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أنشيلوتي يفاجيء ليفربول قبل انطلاق المباراة بكروس!

انضم لاعب وسط ريال مدريد، توني كروس، لقائمة الفريق في مباراته أمام ليفربول، في دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان قد أعلن نادي ريال مدريد، غياب كلًا من توني كروس، وأوريلي تشواميني، عن قائمة الفريق، بداعي الإصابة.

ورغم عدم سفر توني كروس مع الفريق إلى إنجلترا، فاجئ أنشيلوتي الجميع، بإعلانه الموقع الرسمي للنادي، عن إتاحة خط الوسط الألماني للمباراة.

ويتواجد كروس على دكة البدلاء، بعد اختيار المدرب الإيطالي، التشكيلة التي ستبدأ مواجهة الريدز، على ملعبهم.

وتواجه ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وانتهت بفوز الملكي باللقب، بهدف وحيد، سجله فينسيوس جونيور.

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إلى أي مرحلة سيصل ليفربول في دوري الأبطال 2023؟

  • 55%دور الـ16
  • 17%ربع النهائي
  • 10%نصف النهائي
  • 18%النهائي
6407 الأصوات
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