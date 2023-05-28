رغم تأكيد استمراره في ريال مدريد .. رئيس الاتحاد البرازيلي يصر على التعاقد مع كارلو أنشيلوتي

رئيس الاتحاد البرازيلي يؤكد سعيه إلى التوقيع مع كارلو أنشيلوتي لقيادة "السيليساو"..

يصر إيدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني يظل الخيار الأول لقيادة "السيليساو" في المستقبل.

رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يصر على افتتانه بالمدرب الإيطالي، وأحد العوامل التي تدعم إصراره هو مدى معرفة أنشيلوتي بكرة القدم البرازيلية ونجوم "السيليساو" الشباب.

وقال رودريجيز في تصريحات نقلتها صحيفة "uol" البرازيلية: "البرازيل لديها العديد من المدربين الأكفاء الذين أقدرهم كثيرًا، لكن لدينا خطة أ، وهي التعاقد مع أنشيلوتي لدينا شعور بأن الأمر سوف ينجح، أعتقد أن لديه سحر المنتخب البرازيلي".

وأضاف: "أنشيلوتي يعرف معظم الرياضيين الذين لعبوا مع المنتخب، وهو معجب كثيرًا بكرة القدم البرازيلية".

وتابع: "أنشيلوتي مدرب لديه رؤية لإدارة الكرة البرازيلية بالكامل في فئات الشباب والفريق الأول، ويملك الشجاعة لوضع أفكار جديدة ودمج المواهب".

وتطرق رئيس الاتحاد البرازيلي إلى موعد بدء المفاوضات مع أنشيلوتي قائلًا: "لدينا التزامات رسمية، ومباريات من سبتمبر حتى نوفمبر، لكن لن أكشف المزيد".

واختتم رودريجيز تصريحاته قائلًا: "أي شخص يدرب المنتخب البرازيلي عليه أن يتماهى مع كرة القدم البرازيلية ومع إرشادات الاتحاد البرازيلي، ونحن نهدف إلى أن يكون الفريق أكثر انفتاحًا على الصحافة والجماهير".