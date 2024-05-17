Luis Castro Al-Nassr 2023-24Getty
محمود خالد

رغم إهدار الفرص .. كاسترو يشيد برونالدو وماني ويطالب بـ"العدالة" في ركلة جزاء الهلال!

النصرالنصر v الهلالالهلالدوري روشن السعوديLuis Castro

كاسترو يشيد بثنائي النصر رغم السقوط في فخ التعادل مع الهلال..

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

أشاد البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، بآداء الثنائي كريستيانو رونالدو وساديو ماني في مباراة الهلال، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في ديربي الجولة 32 من دوري روشن السعودي.

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وتقدم النصر بهدف مبكر عن طريق أوتافيو في الثانية 24، فيما تعادل ميتروفيتش للهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 90+10، في مباراة شهدت إهدار للعديد من الفرص المحققة، وتسبب ماني في خطأ أدى إلى جزائية الهلال في الدقائق الأخيرة.

وأوضح كاسترو، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه لا يقيّم اللاعبين بناءً على الأهداف، بل على تنفيذ ما طلبه منهما، وهذا ما قدمه ماني، كما أن رونالدو كان موجودًا أمام الباب لإنهاء الفرص.

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في المقابل، وصف مدرب النصر ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم للهلال في اللحظات الأخيرة، بأنها غير صحيحة، كون المخالفة وقعت خارج منطقة الجزاء، وأضاف "لو كان هناك شك في وجود ركلة جزاء للهلال، لطلب حكم الفيديو من حكم المباراة، مراجعة اللقطة، وكل ما أطلبه هو تطبيق العدالة داخل الملعب".

وأكد كاسترو أن غياب الثنائي تاليسكا وعبد الرحمن غريب أثر كثيرًا على الفريق، ولو كانا متواجدين لتغير الكثير من الأمور، مضيفًا أنه كان يدرك بأن الهلال سيبحث عن التعادل أو الفوز، بناءً على ما قدمه طوال الموسم، وأن الهلال فريق قوي متعب، ولكن النصر يعلم أن منافسه سيتعبه في الشوط الثاني حال عدم تسجيل هدف آخر.

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وفي المجمل، أشاد كاسترو بالمباراة، التي وصفها بأنها جميلة جدًا ومتعبة للاعبين، وقدمت فريقين محترمين على أرض الملعب، فيما أكد أن الحديث عن نهائي كأس الملك لا يزال سابقًا لآوانه، ويتم التركيز حاليًا على الدوري حتى نهايته من أجل الوصول لأعلى جاهزية قبل نهائي الكأس الذي سيقام في حرارة ورطوبة عالية.

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