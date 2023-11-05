رغم إعلان الأمر .. نادٍ أوروبي يرفض لعب السوبر في السعودية

النادي يُفضل لعب المباراة في بلاده

قرر نادي فنربخشه التركي عدم لعب مباراة كأس السوبر التركي أمام جلطة سراي في المملكة العربية السعودية، وذلك رغم الإعلان عن الأمر قبل أسبوعين.

كان تركي آل الشيخ قد أعلن رسميًا في الـ20 من أكتوبر الماضي عبر منصة إكس استضافة كأس السوبر التركي 2023 بين جلطة سراي وفنربخشه في الـ30 من ديسمبر القادم، مشيرًا إلى أن اللقاء سيُقام على ملعب الأول بارك الخاص بنادي النصر والموجود في العاصمة الرياض.

وأوضح آل الشيخ أن الحدث يأتي بالشراكة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم وضمن فعاليات موسم الرياض الذي افتتح في الـ28 من أكتوبر الجاري، وسيُصاحبه عدد من الأنشطة والفعاليات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

قناة "NTV" التركية أشارت اليوم إلى أن اجتماع الجمعية العمومية لنادي فنربخشه اتخذ قرارًا برفض لعب السوبر في السعودية، وقد أصر النادي خوضها في تركيا، سواء على ملعب أتاتورك الأولمبي أو سامسون 19 مايو.

ولم يصدر أي تعليق رسمي بعد من الاتحاد التركي لكرة القدم أو نظيره السعودي أو وزير الترفيه السعودي.