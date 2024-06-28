رغم أن الحديث عن منتخب إنجلترا.. أسطورة مانشستر يونايتد يسخر من آرسنال ولاعبيه!

هل يشخصن الأمور؟

لا يبدو أسطورة مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا بول سكولز راضيًا عن الراغبين في تطوير مستوى منتخب إنجلترا، ليس من حيث المبدأ، ولكن من حيث اقتراحاتهم.

لكن أهم شيء يشغل بال سكولز هو أنه لا يكف عن السخرية من آرسنال حتى والحديث دائر عن المنتخب الإنجليزي!.

فقد نشر سكولز مجموعة "قصص" على تطبيق "إنستجرام" توحي ببعض آرائه حول تحسين أداء المنتخب الإنجليزي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووجه سكولز رسائل عدة لديكلان رايس لاعب وسط إنجلترا ونادي آرسنال قائلًا: "كوبي ماينو سيجعلك تلعب بشكل أفضل، وكذلك بيلينجهام لكن عليك إخراج الكرة من قدمك بسرعة من فضلك يا رايس".

وتهكم سكولز على "أولئك الذين يقولون إن بيلينجهام عليه أن ينزل لوسط الملعب كي يساعد رايس" قائلًا إنه سئم سماع ذلك الرأي.

كما أشار إلى أن "مشجعي آرسنال يريدون أن يذهب ساكا إلى مركز الظهير الأيسر كي لا يجلس بديلًا لكول بالمر في المستقبل!".