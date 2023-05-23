رغم أنفِ إسبانيا.. القضاء البرازيلي قد يعاقب من أهانوا فينيسيوس جونيور!

البرازيل تحشد كل شيء لدعم نجمها

أثارت الإهانات التي تلقاها فينيسيوس في ملعب ميستايا الخاص بنادي فالنسيا الغضب في إسبانيا والعالم بأسره، ولكن بشكل خاص البلد الأصلي للاعب كرة القدم.

لقد كرست البرازيل، بداية من رئيسها لولا دا سيلفا، نفسها للاعب منذ البداية حيث استمرت مظاهرات الدعم بلا انقطاع، كما تلقى اللاعب الدعم من لاعبي كرة القدم في بلاده وخارجها مثل نيمار وكوندي، إلى إغلاق أحد المعالم الأثرية العظيمة في العالم في ريو دي جانيرو "المسيح الفادي"، دعماً للنجم البرازيلي.

كان فلافيو دينو، وزير العدل والأمن العام في البرازيل من بين آخر الذين تحدثوا علانية، إذ ذكّر الجميع عبر تويتر بوجود أداة يمكن أن تستخدمها البرازيل إذا اعتبرت أن هناك تقاعسًا من جانب السلطات الإسبانية في محاكمة المذنبين بالهجوم العنصري على فينيسيوس.

الأمر يتعلق بمبدأ خارج الحدود الإقليمية، والذي بموجبه يمكن للبرازيل تطبيق التشريع البرازيلي في الأراضي الإسبانية، حيث أكد: "مبدأ خارج الولاية القضائية موجود في قانون العقوبات، مستمد من طلب من وزير العدل، التعامل الأقصى في حالة ارتكاب جريمة ضد برازيليين، يمكن أن يكون مفيدًا في حالة تقاعس السلطات المختصة في البداية، يمكن أن يكون ذلك ردًا على العدوان غير العادل ضد أحد المواطنين خارج البلاد".

وأضاف في تغريدة ثانية: "لا تزال مسألة تجاوز الحدود الإقليمية قيد التحليل وتعتمد على سلسلة من العوامل، أنا فقط أذكركم أن هذا موجود في قانون العقوبات، لأن البعض يشكك في الإشارة التي ذكرتها كحل صارم،. أعتقد أنه من المفيد للجميع معرفة وجود هذه الحماية لحقوق البرازيليين، وبالمناسبة هذا المبدأ موجود أيضًا في إسبانيا وبلدان أخرى".