رغم أزمته الطاحنة.. برشلونة في مركز مفاجئ بقائمة الأغنى عالميًا!

أين يتواجد ريال مدريد؟

تربع ريال مدريد على عرش الأندية الأعلى قيمة على مستوى العالم، وفقًا للتصنيف الذي أصدرته مجلة "فوربس" الأمريكية، حيث وصلت قيمته إلى 5 مليارات و490 مليون يورو.

وكشفت "فوربس" عن القائمة الكاملة لأكثر 30 ناديًا حول العالم من ناحية القيمة المرتبطة بحجم الأصول وقيمته التاريخية والاجتماعية والتي جاء على رأسها النادي الملكي.

وفي المركز الثاني جاء مانشستر يونايتد بـ5 مليارات و427 مليون يورو، متقدمًا على برشلونة الذي يحتل المركز الثالث في مفاجأة غير متوقعة، بقيمة بلغت 4 مليارات و984 مليونًا.

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ويأتي برشلونة في المركز الثالث، رغم الأزمة المالية الطاحنة التي يعيشها النادي الكتالوني خلال الأعوام الثلاثة الماضية والتي أثرت كثيرًا على خططه الرياضية، وأجبرته على التفريط في نجم الفريق ليونيل ميسي في صيف 2021.

وكشفت القائمة عن تواجد 6 أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن قائمة الـ10 الأوائل، حيث يأتي بخلاف مانشستر يونايتد، كل من ليفربول في المركز الرابع (4,785 مليون يورو)، يليه مانشستر سيتي (4,514 مليون يورو)، بايرن ميونخ (4,396 مليون يورو)، باريس سان جيرمان (3,808 مليون يورو)، تشيلسي (2,804 مليون يورو)، توتنهام هوتسبير (2,533 مليون) وآرسنال (2,044 مليون يورو).

ومن المثير للدهشة رؤية حوالي 7 أندية من الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) في قائمة "فوربس" لأكبر 30 ناديًا من حيث القيمة، متقدمًا على الدوري الإيطالي (4 ممثلين فقط)، الدوري الإسباني (3 أندية) أو الدوري الألماني والدوري الفرنسي (نادٍ لكل منهما).