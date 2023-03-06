رغم أزمته الأخيرة .. أشرف حكيمي يعود لقائمة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

جول العربي
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Achraf Hakimi 16:9Getty
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موقف حكيمي القانوني من المشاركة في مواجهة بايرن ميونخ؟

شهدت قائمة باريس سان جيرمان التي تم إعلانها لمواجهة بايرن ميونخ في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، تواجد أشرف حكيمي، على الرغم من التحقيق الجاري معه في تهمة اعتداء جنسي.

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة قوية وحاسمة أمام بايرن ميونخ يوم الأربعاء القادم، ولا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز بعد خسارته في لقاء الذهاب بهدف نظيف.

وأعلن ممثلو الادعاء نهاية الأسبوع الماضي أنهم وجهوا رسميًا تهمة الاعتداء الجنسي إلى حكيمي واستجوبوه بعد حادث وقع في منزله في باريس يوم السبت 25 فبراير الماضي.

ولم يوضح النادي الباريسي ما إذا كان حكيمي سيبدأ المباراة أم لا رغم مشاركته بشكل كامل في تدريب الفريق اليوم الاثنين.

ولم يشارك حكيمي في مواجهة باريس سان جيرمان ضد نانت يوم السبت الماضي رغم أنه تم تصويره في المدرجات، ويسمح للظهير الأيمن باللعب ضد بايرن ميونيخ لأنه قادر قانونيًا على مغادرة الأراضي الفرنسية على الرغم من خضوعه للتحقيق.

وظهر النجم المغربي في حفل توزيع جوائز الفيفا The Best في نفس اليوم الذي تم الكشف فيه عن خضوعه للتحقيق.

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