رغم أزمة ديمبيلي .. معاهدة "عدم اعتداء" بين باريس وبرشلونة

صفقة عثمان ديمبيلي تُقرب وجهات النظر بين باريس وبرشلونة!

قربت صفقة انتقال عثمان ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية الحالية وجهات النظر بين برشلونة والنادي الفرنسي، مع وجود معاهدة "عدم اعتداء" بين الطرفين.

ديمبيلي سيترك برشلونة مستغلًا الشرط الجزائي في عقده، بينما يكسب الفريق الكتالوني 25 مليون يورو جراء هذا الانتقال، وبالمقابل سيحصل اللاعب الفرنسي على نفس المبلغ وفقًا لبند في عقده.

وبعيدًا عن الخلافات بين جوان لابورتا وناصر الخليفي، والتي كانت علنية وواضحة منذ سنوات، فإن الواقع هو أن الجوانب الرياضية للجانبين قد اكتشفت طُرق تعاون مختلفة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبحسب ما نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة وباريس سان جيرمان لديهم العديد من التشابهات أكثر من الاختلافات، بصرف النظر عن الثروة الاقتصادية الفرنسية الهائلة والتي تتناقض مع نقص الإمكانيات الكتالونية، فإن كلا الناديين يواجه تعديلات رياضية وأهمها رحيل ليونيل ميسي المشترك والذي ترك أثرًا بالفعل.

الاتصالات بين الناديين مستمرة، حيث يحافظ لويس كامبوس وديكو على صداقة وثيقة منذ سنوات، وكذلك وكيل اللاعبين بيني زهافي والذي يتجول كما لو أنه في حديقة منزله عندما يزور الناديين.