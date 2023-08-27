رغم أزمة برشلونة المالية .. جوان لابورتا يزف البشرى بصفقات نارية قبل غلق سوق الانتقالات

أحمد الغنام
LaportaGetty Images
انتقالاتبرشلونةالدوري الإسباني - لا ليجا

رئيس برشلونة يعلق على الصفقات التي قد يبرمها "البلوجرانا" في الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات..

يسابق نادي برشلونة الإسباني الزمن لتدعيم صفوفه مع دخول الأسبوع الأخير في فترة الانتقالات الصيفية 2023، ويبدو أن جوان لابورتا رئيس "البلوجرانا" مصمم على ضم صفقتين على الأقل قبل نهاية السوق.

لابورتا، وفي تصريحات مع قناة "Movistar LaLiga" الإسبانية، علق على إمكانية تعاقد برشلونة مع البرتغالي جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد.

وقال لابورتا: "عليك أن تسأل ديكو، لدينا هامش راتب لصفقات اللحظة الأخيرة، أكثر من صفقة، ونحن نعمل على ذلك".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفيما يتعلق باستمرارية أنسو فاتي مع برشلونة، قرر لابورتا أن يكون الأمر أكثر غموضًا، حيث قال: "أنسو لاعب استثنائي ونحن جميعًا نحبه، قرار مشاركته بين يدي تشافي، وهو فرد آخر من الفريق الذي نريد تحسينه، نحن سعداء جدًا لأنه سيستمر معنا".

وبالإضافة إلى صفقات برشلونة، تحدث لابورتا عن قضية لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وأزمته بعد نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

المباراة التالية

وبرر لابورتا أن بيان النادي لم يكن قاسيًا بما يكفي، بسبب الاعتقاد السائد بأنه كان سيستقيل من منصبه، ثم قال: "ندين السلوك غير المقبول والمؤسف والمخزي".

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ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

  • 86934جود بيلينجهام
  • 7274كريستوفر نكونكو
  • 6746دومينيك سوبوسلاي
  • 4702ميسون ماونت
  • 5043ساندرو تونالي
  • 22037صفقة أخرى
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