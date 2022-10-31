رغم انتقادات الركراكي .. قرار مغربي مفاجئ تجاه حمد الله

23 يومًا فقط تفصل المغرب عن انطلاق مشوارها في كأس العالم قطر 2022، والركراكي يحسم موقف حمد الله

يبدو أن ما مر بين وليد الركراكي؛ المدير الفني لمنتخب المغرب، وعبد الرزاق حمد الله؛ محترف الاتحاد السعودي، ما هو إلا زوبعة فنجان، وستسير الأمور في الاتجاه الصحيح خلال الفترة المقبلة.

المدير الفني لأسود الأطلس كان قد خرج منتقدًا لأداء مهاجم العميد، بعد سلسلة من التصريحات المتبادلة بينهما، وضغوطات من الإعلام المغربي لاستدعاء اللاعب للمشاركة في كأس العالم قطر 2022. (طالع التفاصيل)

لكن هذه الانتقادات يبدو أنها كانت لشحن همة حمد الله لتقديم المزيد قبل المونديال، فوفقًا للصحفي السعودي بصحيفة "الرياضية" ماجد هود، فإن حمد الله تلقى استدعاءً من قبل الركراكي، للانضمام لمعسكر أسود الأطلس، المقرر انطلاقه في 13 من نوفمبر المقبل، استعدادًا للمونديال.

المغرب تقع في المجموعة السادسة، إذ تستهل مشوارها بمواجهة كرواتيا في 23 من نوفمبر المقبل، ثم بلجيكا في يوم 27 من الشهر ذاته، وتختتم دور المجموعات بملاقاة كندا في الأول من ديسمبر.

يذكر أن آخر انضمام لحمد الله لمعسكر المغرب كان في عام 2019، قبل كأس أمم إفريقيا التي استضافتها مصر، في عهد المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، قبل أن يغادر المعسكر قبل انطلاق البطولة، بعد عدة خلافات مع المدرب واللاعبين.