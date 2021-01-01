رغم الهزيمة.. "درس" من نيمار إلى دي بروينه في دوري أبطال أوروبا

رغم كل شيء..

رغم عجزه عن تسجيل الأهداف، إلا أن نيمار قد أظهر معدنه بصورة واضحة في مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

الأمر يتعلق في المقام الأول بالأداء الذي ظهر به، فالدولي البرازيلي وخصوصًا في الشوط الأول كان مصدر الخطورة الأهم لكتيبة ماوريسيو بوتشيتينو.

هذا أيضًا ما ظهر جليًا في لقطة التحام مع نجم مانشستر سيتي الأول كيفن دي بروينه، إذ قام الدولي البرازيلي بمراوغته بصورة أكثر من رائعة وعبر بالكرة من بين قدميه.

هذه المراوغة لم تكن الوحيدة التي قام بها نيمار على نجوم سيتي، ولكنها كانت الأهم في إظهار ما يمتلكه نجم برشلونة من إمكانيات لا تتواجد إلا للنجوم الحقيقين في عالم كرة القدم.

صحيح أن صاحب الـ28 عامًا لم يقدم المستوى المأمول منه في الشوط الثاني تحديدًا، حاله كحال فريقه ككل، إلا أن ذلك لم ينف أن تحركاته ومهاراته كانت صداعًا في رأس بيب جوارديولا.

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نيمار انفجر في الحكم فيليكس برايش في آخر الدقائق بعدما رفض طرد أحد لاعبي مانشستر سيتي إثر تدخل عنيف على أحد زملائه، وقبلها تحصل على بطاقة صفراء من عرقلة قام بها على روبن دياش.

في النهاية، خسر باريس بهدفين لهدف، والأنظار كلها الآن تتجه صوب نيمار وما سيفعله، والتساؤل الهام، هل أتت مهارته بنفع؟ ففي النهاية، دي بروينه، من تعرض للمراوغة، خرج منتصرًا ومسجلًا لأحد هدفي فريقه.