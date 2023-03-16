رغم الهجوم الفرنسي .. عوار يعلن قراره النهائي بتمثيل الجزائر

لاعب الوسط يختار محاربي الصحراء

حسم حسام عوار لاعب وسط ليون الفرنسي، موقفه بتمثيل منتخب الجزائر خلال الفترة المقبلة، على الرغم من الهجوم الذي تعرض له مؤخرًا.

وتعرض حسام عوار لاعب وسط أولمبيك ليون لهجوم قوي خلال الفترة الماضية، من جانب الصحافة الفرنسية، من أجل الضغط عليه لعدم اختيار الجزائر.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية التي هاجمت عوار بقوة، إلى أن اللاعب سيمثل المنتخب الجزائري مجبرًا وليس مخيرًا، لأنه لا يضمن التواجد مع المنتخب الفرنسي، تحت قيادة المدرب ديدييه ديشان، الذي اعتمد عليه في مباراة واحدة فقط.

وبالتزامن مع هذا الهجوم، أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن تمثيل حسام عوار لمنتخب الجزائر، تحت قيادة المدرب جمال بلماضي، حيث سيكون متواجدًا خلال المعسكر المقبل، قبل مواجهتي النيجر في الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

ويعيش عوار حاليًا وضع صعب مع ليون، حيث لم يلعب في أي مباراة رسمية منذ فترة طويلة، بسبب الإصابة بالإضافة لمشاكل مع الإدارة، بسبب عدم رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.