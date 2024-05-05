رغم النفي الرسمي .. بايرن ميونخ قد يتعاقد مع يورجن كلوب!

هل يُغير بايرن ميونخ موقفه؟

نفى نادي بايرن ميونخ بشكل رسمي عن طريق مديره الرياضي ماكس إيبرل في وقت سابق، التفكير في التعاقد مع يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي الحالي، ولكن يبدو أن هناك مجال لإبرام تلك الصفقة!

كلوب أعلن بشكل مفاجئ عن أنه سيرحل عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، حيث أكد على أنه سيحصل على راحة لمدة عام وهو وفريق عمله.

ولكن أكد كريستيان فالك الصحفي في "بيلد" الألمانية، على أنه من الوارد أن يتعاقد بايرن ميونخ مع كلوب لو أتيحت الفرصة حاليًا دون تردد.

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وأضاف فالك: "إذا علم مسؤولي بايرن بأنهم يمكنهم الحصول على خدمات كلوب عام 2025، سيجدون حلًا للموسم القادم حتى ينتهي المدرب من فترة الراحة التي يُريد الحصول عليها".

يُذكر أن ماكس إيبرل كان قد أكد على أن يورجن كلوب ليس في خطة بايرن ميونخ، ولا يوجد أي اتصال به من أجل التعاقد معه خلال الفترة الحالية.