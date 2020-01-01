برغم المبلغ المغري.. موناكو يرفض عرض برشلونة لضم مهاجمه

موناكو رفض التفريط في مهاجمه لصالح البارسا

يبدو أن برشلونة يحاول التعاقد مع مهاجم بأي صورة خلال ما تبقى من أيام في سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

البارسا أصبح في حاجة ماسة للتعاقد مع مهاجم بعد إصابة مهاجمه لويس سواريز والذي سيغيب عن الفريق لفترة كبيرة من الموسم، ستصل إلى 4 أشهر بعد عملية أجراها على مستوى الركبة.

وحسب شبكة "فوت ميركاتو" الإيطالية، فإن البارسا قد عرضاَ تبلغ قيمته 80 مليون يورو من أجل ضم لاعب موناكو الفرنسي وسام بن يدر ولكن تم رفض العرض.

النادي الفرنسي حسب الشبكة برر هذا الرفض بسبب رغبته في بقاء اللاعب رفقة الفريق حتى نهاية الموسم على الأقل ومن ثم التفكير في بيعه من عدمها ليكون هنالك وقت حينها للبحث عن بديل مناسب.

وسام يمتلك خبرة كبيرة في الليجا الإسبانية وسبق له تمثيل إشبيلية وسجل 70 هدفاً في 138 مباراة شارك بها.

فالنسيا يعترف باقتراب رحيل مهاجمه إلى برشلونة

فريق إقليم كاتلونيا يبدو أنه قرر البحث عن مراده في التعاقد مع مهاجم سبق له اللعب في الدوري الإسباني وهو السبب الذي جعله يتجه لمهاجم موناكو ومن بعد رودريجو مورينو لاعب فالنسيا.

برشلونة خسر يوم أمس السبت أمام فالنسيا في الجولة 21 من الدوري الإسباني، ليبقى على الصدارة مؤقتاً برصيد 43 نقطة في انتظار مباراة شريكه في الصدارة ريال مدريد أمام بلد الوليد اليوم.