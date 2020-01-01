رغم الفوز.. بيرلو ينتقد أداء يوفنتوس أمام فرينتسفاروشي!

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أخذ أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، في انتقاد الطريقة التي لعب بها فريقه أمام فرينتسفاروشي في دوري أبطال أوروبا، ولكنه طرح عذر ضغط المباريات ليُعزي به نفسه قليلًا.

وكان اليوفي قد حقق الفوز بصعوبة شديدة على النادي المجري في اللحظات الأخيرة برأسية ألفارو موراتا، وبعدما تأخر في النتيجة في الشوط الأول قبل تدخل كريستيانو رونالدو بالتعديل.

بيرلو اعتبر أن اليوفي لم يقدم الأداء المنتظر منه، ولكن في ظل ضغط المباريات الهائل يبدو أن الأمر منطقيًا بعض الشيء بالنسبة له.

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المدرب قال للصحافة بعد المباراة "كنا نعتزم بداية المباراة بشكل مختلف، لكننا نعلم بأنه من الطبيعي أن تكون هناك صعوبات في المباريات التي تبدو بسيطة على الورق".

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كما أضاف "لقد كُنّا سطحيين للغاية في بداية المباراة وكان علينا الدخول في عمق المباراة، ضغطنا في البداية لم يكن قويًا ولكنه أمر طبيعي بالنظر لعدد المباريات التي لعبناها".

وتابع "الشيء المهم كان عدم التمدد والسماح لهم بالهجمات المرتدة، لقد فعلوا ذلك أكثر من مرة في الشوط الأول إلا أننا تمكنا من تدارك الأمر وفرض الاستقرار بعد ذلك".

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"كنت أتوقع المزيد من اللاعبين، لكن فرينتسفاروشي قدم مباراة كبيرة، كان علينا تحريك الكرة كثيرًا وبسرعة لمباغتتهم، ولكننا لم نفعل ما سهّل عليهم الدفاع."

فابيو كابيلو، المدير الفني الأسطوري، انتقد أرتور وأشار أنه لا يقدم ما يشفع له للتواجد أساسيًا في أليانز ستاديوم، وحاول بيرلو التخفيف من حدة هذا الكلام.

بيرلو قال في هذا الصدد "لم يكن موفقًا اليوم، كان يجب عليه التمرير بصورة أكبر ومحاولة خرق الدفاعات. أرتور ليست لديه الرؤية الكافية الآن، ولكنه يتعلم".

يذكر أن أرتور وصل إلى تورينو الصيف الماضي في صفقة تبادلية انتقل بمقتضاها ميراليم بيانيتش إلى برشلونة، لكن الثنائي حتى الآن لم ينجحا في تثبيت أقدامهما مع وجهتهما الجديدتين.