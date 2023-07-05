رغم الفشل في إعادة ليونيل ميسي .. أعضاء برشلونة يجددون الثقة في جوان لابورتا!

تجديد الثقة في إدارة برشلونة!

نشر نادي برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء نتائج استطلاع "أوبزيرتوري" الأخير لموسم 2022-2023 وهي دراسة رأي أجريت بين الأعضاء لتقييم وضع النادي.

وشمل الاستطلاع الذي أجرته منظمة Feedback بمشاركة 3000 شريك مقيم في إسبانيا خلال الفترة بين 26 أبريل و 5 مايو 2023 الماضي، تدعيم 80% من الشركاء إدارة برشلونة ورئيس النادي جوان لابورتا.

ورغم فشل إدارة برشلونة في استعادة أسطورة النادي ليونيل ميسي إلى الفريق مجددًا إلا أن ما يقرب من 52٪ قيموا عمل الإدارة على أنه رائع ولقيت القرارات الخمسة الرئيسية التي اتخذها النادي بما في ذلك تنفيذ التصويت عن بعد وتفعيل الروافع تقييماً إيجابياً.

ومن الناحية الرياضية بلغت درجة رضا الجماهير الاجتماعية 6.35 من 10 ويعتقد 59٪ أن الوضع الرياضي سيتحسن في المستقبل، وحصلت جميع أقسام النادي وخاصة كرة القدم النسائية على تقييم إيجابي بنتيجة 9.38 من 10، وفيما يتعلق بنموذج ملكية النادي اعتبر 76.2٪ من الذين شملهم الاستطلاع أن برشلونة "أكثر من مجرد نادي".

وأثارت قضية نيجريرا قلق الأعضاء حيث حصلت على 7.56 من 10 و68.5٪ ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أنه تم تنظيم حملة ضد النادي و 8.58 من 10 اعتبروا أن هذا يؤثر سلبًا على صورة برشلونة، ونتيجة لأعمال الصيانة المنتظرة في الكامب نو ونقل مباريات برشلونة للملعب الأوليمبي البديل حصلت الإدارة على درجة أقل عند 5.07 من أصل 10.