رغم الـ21 مباراة بدون هزيمة .. جورج جيسوس يفاجئ نجوم الهلال بـ"طلب مهم"!

تصريحات جورج جيسوس بعد فوز الهلال على نافباخور

فاجأ البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، جماهير الفريق الأول لكرة القدم، بعد سلسلة عدم الخسارة "المتتالية"، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

جيسوس الذي عاد إلى الهلال، مطلع الموسم الرياضي الحالي، في ولايته الثانية مع العملاق السعودي، قاد الفريق لتحقيق 18 انتصارًا و3 تعادلات، خلال 21 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

وعن ذلك يقول جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على نافباخور الأوزبكي: "العمل الذي قمنا به منذ بداية الموسم الحالي، غير كاف".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وشدد المدير الفني البرتغالي، على ضرورة مواصلة نجوم نادي الهلال "العمل"؛ من أجل التحسن، وتقديم مستويات أفضل، في الفترة القادمة من الموسم.

وأكد جورج جيسوس، على أن الزعيم الهلالي، سيبدأ من الغد، الاستعداد لديربي الرياض الكبير أمام النصر، المقرر يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

جدير بالذكر أن الهلال فاز (2-0) على مستضيفه نافباخور، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا؛ ليضمن التأهل بشكل رسمي، إلى ثمن النهائي.