رغم الصداقة والاحترام .. الاتحاد يجلد الهلال قبل الكلاسيكو "مقللًا منه"

الاتحاد قلل من الهلال، وجمهور الزعيم لم يقصر في الرد

رغم العلاقات القوية التي تربط ناديي الهلال والاتحاد ببعضهما البعض، والتي يسيطر عليها الاحترام دائمًا إلا العميد قرر جلد الزعيم هذه المرة.

الزعيم يستضيف العميد اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الرياض، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.

وقبل هذا اللقاء، قامت الصفحة الجماهيرية الاتحادية "اتي مانيا"، بتجاهل اسم الهلال، ونشرة صورة للمدرب نونو سانتو رفقة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله: "المران الأخير لمواجهة صاحب المركز الرابع"، وهو ما أغضب الهلاليين.

الأمر لم يتوقف عند هذا، بل قامت جماهير الفريق الجداوي بالتقليل أكثر من الأزرق، واصفةً إياه بـ"أحد أندية الوسط"، إذ كتب أحدهم: "دايم أندية الوسط تخوف الله يستر منها".

ولم يقصر الهلاليون في الرد والدفاع عن ناديهم، حيث علق أحد المشجعين: "المركز الرابع اللي ما فزتو عليه من خمس سنوات وأكثر"، وكتب آخر: "بإذن الله الواحد الأحد يدخلكم صاحب المركز الرابع دائرة الشك والتوهان".

جدير بالذكر أن الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 62 نقطة، فيما يحل الهلال في المركز الرابع بـ49 نقطة.