رغم الشكاوى بين الناديين .. الاتحاد يستنجد بغريمه للتخلص من جوتا فيليبي!

عشرة أجانب في قائمة الاتحاد حتى الآن، والاستغناء عن اثنين واجب، وجوتا فيليبي أولهما..

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يبدو أن نادي الاتحاد السعودي سيحقق لجماهيره إحدى رغباتها خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ويتخلص من الوافد الجديد الجناح الأيسر البرتغالي جوتا فيليبي بعد أقل من شهرين من التعاقد معه.

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العميد تعاقد مع الجناح البرتغالي قادمًا من سلتيك الاسكتلندي، وعاد بعدها وتعاقد في صفقة جديدة في المركز نفسه بضم صالح العمري من أبها.

لكن وخلال الأربع مباريات التي شارك بها جوتا مع العميد في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م، لم يقدم الأداء المنتظر منه، ليتعرض لانتقادات الجماهير.

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ووفقًا لعمر الكمالي؛ مراسل قنوات "السعودية الرياضية" فإن جوتا سيغادر النادي الجداوي خلال الأيام القليلة المقبلة، متجهًا للرياض، حيث نادي الشباب، على سبيل الإعارة.

تأتي ادعاءات الكمالي رغم القضية القائمة بين الناديين على إثر تعاقد الاتحاد مع أحمد شراحيلي من الشباب، بعد دخوله الفترة الحرة، واتهامات الأخير للأول بالتفاوض معه خلال الفترة المحمية وهو ما يخالف اللوائح والقوانين.

العميد في قائمته حاليًا عشرة لاعبين أجانب، ويحتاج للتخلص من اثنين منهم في ظل سماح اللوائح له بقيد ثمانية فقط، وبخلاف جوتا، من المحتمل أن يستغنى النمور عن المصريين طارق حامد وأحمد حجازي، وكذلك المغربي عبد الرزاق حمد الله.

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