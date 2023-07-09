رغم الرفض .. الاتحاد يتمسك بأمل أخير للتعاقد مع حسان تمبكتي

نجم دفاع الشباب مطلوب في بطل السعودية

أفادت صحيفة الاقتصادية السعودية أن نادي الاتحاد لم يرفع بعد الراية البيضاء في سباق الفوز بخدمات مدافع الشباب حسان تمبكتي، وذلك رغم رفض عرضه المقدم لضم اللاعب من الإدارة الشبابية.

خالد البلطان رئيس النادي العاصمي كان قد كشف خلال حوار مع صحيفة الرياضية عن رفضه عرضين لضم تمبكتي، أحدهما بـ60 مليون ريال سعودي والآخر بـ40 مليونًا، ورغم أنه لم يُحدد هوية الناديين إلا أن جميع المصادر ترجح أنهما من الهلال والاتحاد.

الاقتصادية أوضحت أن إدارة الاتحاد لم تتخل عن ضم المدافع الدولي السعودي خاصة مع إصرار نونو سانتو على التعاقد معه لتعويض المصاب أحمد حجازي، مشيرة إلى أن إدارة أنمار الحائلي تتمسك بالأمل الأخير وهو اقتناع إدارة الشباب الجديدة بالبيع.

البلطان، وهو المسؤول عن رفض التخلي عن تمبكتي، لم يترشح لانتخابات الشباب القادمة، وهو ما يُعطي الاتحاد الأمل في إتمام الصفقة، حيث يعمل على تجهيز عرض جديد سيتم تقديمه للإدارة الجديدة، ويأمل المسؤولون في اقتناعها بالعرض.

يُشار إلى أن اسم تمبكتي لمع بقوة خلال نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، حيث لعب مباراة مذهلة أمام الأرجنتين ليُساهم في الفوز التاريخي للمنتخب السعودي 2-1.