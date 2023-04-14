رغم الخسارة .. جمهور الهلال يجد لحظتيه السعيدتين أمام الباطن

الباطن هزم الهلال وحرمه من النقطة الثامنة على التوالي

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لم يستطع الهلال الخروج من النفق المظلم الذي دخله بالخسارة أمام الشباب 3-0 قبل جولتين في دوري روشن السعودي، إذ فقد اليوم نقطته الثامنة على التوالي بسقوطه أمام الباطن في مباراة الجولة الـ24.

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خسارة الهلال حسمت تمامًا خروجه من سباق الفوز بلقب الدوري السعودي والذي لم يعد به سوى الاتحاد والنصر والشباب، ووجهت ضربة معنوية للفريق قبل مواجهته المرتقبة مع النصر في ديربي الرياض يوم الثلاثاء القادم.

ورغم كل السلبيات التي شهدها اللقاء، إلا أنه شهد لحظتين سعيدتين للجمهور الأزرق الذي مازال يُمني النفس بإنقاذ الموسم بالفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا.

اللحظة السعيدة الأولى للزعماء كانت تواجد سلمان الفرج في التشكيل الأساسي للقاء وعدم خروجه مصابًا من الملعب، إذ اعتاد القائد التعرض للإصابة عند عودته للمباريات هذا الموسم مثلما حدث خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

واللحظة السعيدة الثانية والتي أسعدت كل الجماهير السعودية وليس فقط الهلاليين هي لحظة دخول ياسر الشهراني للملعب لأول مرة بعد تعرضه للإصابة في البنكرياس والوجه خلال مواجهة السعودية والأرجنتين في افتتاح مباريات الفريقين في مونديال 2022.

الظهير الأيسر أجرى عمليتين جراحيتين في البنكرياس والوجه وقد ظهر في مباراة الهلال والباطن مرتديًا قناعًا خاصًا لحماية وجهه من الاحتكاك مع المنافسين، وقد قدم أداءً جيدًا للغاية رغم تواجده على يمين الدفاع.

يُشار إلى أن الهلال سيُواجه الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في الـ23 من إبريل الجاري، ومن ثم سيخوض اللقاء الكبير أمام أوراوا ريد دياموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 29 من نفس الشهر في الرياض، وبعدها الإياب يوم 6 مايو القادم في اليابان.

Shahid